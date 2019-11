“L'Europa che c'è. L'Europa che verrà” partecipa in diretta al dibattito del 21 novembre

“L'Europa che c'è. L'Europa che verrà” è il titolo del convegno organizzato dal Centro Europeo Direct di Genova in collaborazione con il Centro in Europa e con il patrocinio della Commissione europea e trasmesso in streaming dal nostro gruppo editoriale Morenews attraverso LA VOCE DI GENOVA

Mercoledì 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso il l Museo di Sant’Agostino (piazza Sarzano 35) a Genova, Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa modererà l'evento a cui interverranno autorità politiche locali e del panorama europeo, con interventi articolati attraverso due serie di obiettivi: rendere evidenti alcuni risultati concreti dell’utilizzo di risorse dell’Unione europea in Liguria e a Genova e conoscere le proposte della Commissione europea per i programmi della fase 2021-2027 di particolare interesse per i nostri territori, grazie all’intervento di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Questo il programma del convegno:

- Intervento introduttivo: Arianna Viscogliosi, assessore Comune di Genova L’EUROPA CHE C’È, Progetti UE realizzati a Genova e in Liguria

- Paolo Castiglieri, responsabile Ufficio Fund-Raising e Internazionalizzazione d'Impresa, Comune di Genova - I progetti R2CITIES e ELVITEN

- Fabio Piaggio, Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività, Regione Liguria Progetti POR FESR 2007-2013 per gli Enti pubblici della Liguria

- Prof. Michele Piana, direttore scientifico APRE Liguria Progetti UE dell’Università degli Studi di Genova

- Laura Papaleo, responsabile Ufficio Sviluppo Locale, Città Metropolitana di Genova Progetti UE per i piccoli Comuni

- Gabriele Ballero, responsabile ufficio progetti; Valeria delle Cave, comunicazione progetti, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia

- Francesco Ferrari, EFA, per la società cooperativa La Bottega Solidale di Genova Il progetto Erasmus 3D Jail: printing the future

- L’EUROPA CHE VERRÀ – Le proposte per il periodo 2021-2027 Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Interventi dal pubblico

Ingresso libero, per maggiori informazioni: centroeuropedirect@comune.genova.it opuure ineuropa@centroineuropa.it