Linee guida riaperture, Uncem: bene la libera scelta delle Regioni ma indicazioni univoche nazionali

L inee guida riaperture, Uncem: bene la libera scelta delle Regioni ma indicazioni univoche nazionali



“ N on avere a Torino tre metri di distanza tra chi siede in un bar e a Catania solo uno





"È importante che ogni Regione possa decidere, in base a tanti parametri, primo il contagio, cosa e quando riaprire. Da lunedì o dalle settimane successive. Ma Uncem è d'accordo con le Regioni, con la proposta del Presidente Fontana, e con Anci affinché vi siano linee guida univoche per tutto il Paese. Così da non avere a Torino tre metri di distanza tra chi siede in un bar e a Catania solo uno. E via per altri settori, compresi rifugi e spiagge. Per fabbriche e cantieri vi sono già stati protocolli nazionali. Questo non toglie che ogni Regione possa scegliere cosa aprire da lunedi. E possa avere regole univoche definite con datoriali, sindacati, Enti locali".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem Piemonte.