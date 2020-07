Liste di attesa sanità, Icardi: “In arrivo il piano nazionale, governo ha ascoltato le nostre richieste”

«Ho avuto conferma dai tecnici, che, presso il Ministero della Salute sono in corso di ultimazione i provvedimenti necessari al piano nazionale per la riduzione delle liste di attesa, con gli interventi che la Commissione Salute aveva iniziato ad analizzare nella seduta dell’8 luglio 2020. È una notizia importante, che conferma l’impegno a risolvere la problematica espressomi personalmente dal ministro Speranza nell’incontro di martedì scorso a Roma. Si erano prospettati compensi aggiuntivi per i medici dipendenti e per gli specialisti convenzionati, nuove assunzioni, possibilità di refertare per gli specializzandi ed utilizzo degli operatori privati, nel caso in cui il pubblico non riesca ad erogare le prestazioni necessarie. Ringrazio i colleghi delle Regioni e il ministro Speranza per le attività realizzate e attendo il provvedimento con l’individuazione delle risorse finanziarie e delle modifiche normative necessarie per smaltire le visite arretrate dovute al lockdown ed alle difficoltà, anche logistiche, di questi mesi».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte e coordinatore nazionale della Commissione Salute, Luigi Genesio Icardi.