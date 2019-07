L'orso di Preglia? E' svanito nel nulla...

Svanito nel nulla. L’orso, meglio noto come M29, è tornato ad eclissarsi. Dopo la sua rumorosa apparizione, a fine giugno, a Preglia di Crevoladossola, l’orso ha fatto perdere le tracce. ‘’Non si è più visto e nessuno ci ha più segnalato d’averlo visto’’ conferma Riccardo Maccagno, comandante della polizia provinciale che quella mattina di fine giugno era accorso col collega Roberto Pe per ‘’indagare’’ su quanto era accaduto. Quando i residenti di alcune case erano stati svegliati in piena notte da forti rumori, trovandosi nel giardino dello loro villetta l’orso che passeggiava.

Un evento eccezionale, ma non del tutto inaspettato poiché l’animale era stato avvistato settimane prima in val Brevettola, sopra Montescheno.

Un orso era stato anche avvistato nella zona di Binn, nel Canton Ticino al confine con l’Ossola. Si pensa che quello visto in Ossola sia l’esemplare noto con il nome di M29, avvistato in passato in Trentino, Lombardia e in Svizzera.