Luca Caretti (CISL): ''L'ospedale nuovo? Un'occasione per l'occupazione''

Il nuovo ospedale del VCO fa capolino nel dibattito con Debora Serracchiani alla Lucciola di Villadossola. Confronto che la deputata Pd ha avuto lunedì sera con il collega Enrico Borghi e i sindacati del territorio sul tema del lavoro. Luca Caretti, segretario generale di Cisl Piemonte Orientale, aggancia il tema lavoro a quello dell’ospedale. ‘’L’ospedale unico per un territorio unito è la sola scelta – dice Caretti – ma soprattutto la sua realizzazione è un’occasione per l’occupazione’’.

Un tema ripreso politicamente dal deputato Enrico Borghi: ‘’Basta con la guerra dei Trent’anni ogni volta che cambia un’amministrazione in Regione, col tentativo di spostare qui e là l’ospedale. C’è il pericolo di non farlo più e perdere i 220 milioni che già ci sono per realizzarlo e col rischio che i residenti del VCO abbiano poi l’ospedale di Novara come riferimento’’.