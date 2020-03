Luciano Ragozza forse visto a Cinisello Balsamo

Un barlume di speranza si riaccende a Pieve Vergonte per la famiglia di Luciano Ragozza, il 67enne scomparso da Pieve lo scorso 20 gennaio. Dalla vicina Lombardia sono arrivate infatti due segnalazioni di un possibile avvistamento. La prima la mattina del 25 marzo nella zona del pronto soccorso dell'ospedale Bassini a Cinisello Balsamo, la seconda venerdì mattina vicino alla linea '31' del tram.

A darne notizia è il figlio Luca, che insieme ai famigliari non ha mai smesso di sperare e di crederci. Il padre Luciano era uscito di casa per fare un giro in bicicletta lo scorso 20 gennaio e da quella mattina aveva fatto perdere le sue tracce. Di lui più nessuna notizia e nessun avvistamento, nessuna traccia della sua bicicletta, niente di niente. Ed ora proprio Luca attraverso i social fa sapere di questi avvistamenti e chiede la massima condivisione così da poter magari avere altre notizie sulla veridicità delle segnalazioni dalla vicina Lombardia.

Chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie contatti il figlio Luca al 347.1885302 o le forze dell'ordine.