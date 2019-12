M5S: “Ospedale unico e baricentrico, basta propaganda, si apra serio dibattito in consiglio regionale e sul territorio"

M5S: “NECESSARIO UN OSPEDALE UNICO E BARICENTRICO, BASTA PROPAGANDA. SI APRA UN SERIO DIBATTITO IN CONSIGLIO REGIONALE E SUL TERRITORIO”





Sul futuro dei servizi sanitari nel Verbano Cusio Ossola i cittadini meritano un'informazione corretta e non la solita propaganda.



Pensiamo che un ospedale pubblico, unico e baricentrico sia l’unica soluzione economicamente sostenibile per offrire a tutti pazienti della provincia servizi sanitari adeguati, a partire dalle emergenze. Le attuali strutture potrebbero essere destinate alla riabilitazione, alla lungodegenza, alle attività ambulatoriali ed alle prestazioni in Day Hospital in modo da assicurare un'efficace continuità assistenziale.



La Giunta Chiamparino ha lasciato in eredità un progetto folle ed inattuabile, a partire dalla posizione. Pensiamo che realizzare un ospedale in cima ad una collina presenti evidenti criticità e condannerebbe i cittadini a rivivere le stesse dinamiche dei scandalosi ritardi dell’ospedale di Verduno in provincia di Cuneo. Come se non bastasse quest'area è priva di collegamenti stradali, priva di adeguati servizi di trasporto pubblico e l'eventuale costruzione presenterebbe enormi costi di realizzazione.



In questo periodo di sparate ad effetto e disinformazione sull'argomento sanità, abbiamo sentito ipotesi dettate solo da logiche campanilistiche e di partito anziché volte al benessere dei cittadini.



La campagna elettorale è finita! E’ ora di mettere in prima linea l’interesse collettivo attraverso un serio lavoro in Consiglio regionale, il luogo naturale dove trovare una soluzione concreta dopo 30 anni di prese in giro della vecchia politica di destra e sinistra. Siamo pronti a confrontarci con tutti.



Milena Ragazzini e Simona Pedroli M5S Domodossola - Roberto Campana M5S Verbania - Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte