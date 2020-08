Magliano: "Invece di scaricare colpe sui funzionari, la Giunta trovi risorse per gli studenti e per le famiglie"

"Avevamo detto fin da subito che i fondi non sarebbero bastati. L'Assessore Chiorino - invece di provare scaricare sui funzionari la responsabilità della comunicazione sui voucher inviata ai destinatari sbagliati, fatto gravissimo accaduto nella giornata di ieri - pensi a reperire i fondi necessari per coprire tutte le richieste. Diversamente, per la prima volta nella storia della nostra Regione i fondi non basteranno per tutte le famiglie che hanno fatto domanda di contributi per iscrizione e frequenza, valevoli per le Scuole Paritarie". Così Silvio Magliano, presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.



"Servono risorse anche per i voucher relativi a offerta formativa, libri e trasporti. In gioco sono diritto allo studio e libertà di educazione - prosegue Magliano -. Questa situazione drammatica non è figlia del caso, ma di una totale assenza di programmazione. Quanto alla comunicazione inviata erroneamente nella giornata di ieri a 45mila piemontesi, la responsabilità ultima e l'onere del controllo spettano sempre all'Assessore: provare a scaricarli su un funzionario è un gioco al ribasso che non cancella le responsabilità dell'Assessorato. Già a settembre i Moderati presenteranno in Consiglio Regionale un emendamento e un Ordine del Giorno (tornando per l'ottava volta sul tema da inizio anno) per chiedere l'aumento delle risorse per garantire la copertura totale delle richieste e, dunque, una reale libertà di educazione".