Maltempo, allerta gialla per temporali

Luca Sergio di MeteoLive Vco diffonde il comunicato ufficiale emanato dalla Protezione Civile che segnala per oggi, domenica 7 giugno, lo stato di allerta gialla per il Piemonte e altre sette regioni mentre l’allerta è più marcata (arancione) in Lombardia.

Un sistema perturbato di origine nord europea raggiungerà le regioni settentrionali italiane, apportando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali diffusi.

L'aria fredda associata alla depressione si insinuerà ulteriormente sul territorio piemontese determinando maltempo diffuso, con temporali anche persistenti e molto forti, inizialmente sulla parte settentrionale della regione, sulle pianure orientali e sulle zone appenniniche di confine con la Liguria.

Per queste aree vige l’allerta gialla per rischio idrogeologico con possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

In corrispondenza dei temporali più intensi, saranno possibili grandinate, fulminazioni ed intense raffiche di vento.

Luca Sergio precisa: «La pioggia dei giorni scorsi, seconda perturbazione del mese di giugno, ha portato discrete precipitazioni, portando già da subito il mese con circa la metà delle piogge che cadono mediamente.

A Gravellona Toce sono caduti 96 mm, a Ornavasso 106 mm, a Domodossola 35 mm, nel Cusio a Pella sul lago d’Orta 107 mm, a Belgirate sul lago Maggiore 49 mm.

Sulle Alpi la neve si era spinta fin verso i 2000 metri».