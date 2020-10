Maltempo, Molinari-Panza (Lega): “Vergognosa elemosina del Governo al Piemonte”

“Un’elemosina inaccettabile. Il governo stanzia solo 15 milioni per le zone alluvionate del Piemonte. Si tratta di una cifra ridicola che prende in giro tutti i piemontesi. Basti pensare che il maltempo dello scorso 2-3 ottobre, secondo le stime della Regione Piemonte, ha arrecato danni per 300 milioni solamente per le opere di urgenza principale a cui si aggiungono 300 milioni di danni ai privati e 400 milioni per interventi strutturali. L’obolo vergognoso di 15 milioni stanziato da questo governo di parolai è un affronto a chi davvero è stato messo in ginocchio dal maltempo, in un contesto economico già di per se molto complesso. L’ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che davanti alle telecamere Conte e questa maggioranza dicono una cosa, ma nella realtà fanno esattamente il contrario”.

Così il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari e l’europarlamentare ossolano Alessandro Panza.