Marnati : “Tamponi a tappeto nelle scuole piemontesi”

Tamponi a tappeto, su base volontaria, in tutte le scuole del Piemonte, gestiti attraverso piccole squadre di neolaureati in medicina assunti a tempo determinato : è l’ipotesi a cui sta lavorando l’assessore alla ricerca sul Covid della Regione Piemonte, Matteo Marnati. “Tutte le stime – dice l’assessore – ci indicano una tendenza all’aumento dei contagi, tendenza che potrebbe rafforzarsi dopo la ripresa dell’attività delle scuole. Per questo una campagna di test mirata sull’ambiente scolastico è senza dubbio uno strumento utile al contenimento dei contagi”. Marnati, che sta lavorando alla raccolta di sponsorizzazioni per dare gambe alla sua idea, ha coinvolto nel progetto anche l’Università del Piemonte Orientale .

Proprio presso l’ateneo che opera sulle tre sedi di Novara, Vercelli e Alessandria, si sta completando, con l’installazione dei robot Open Trons appena arrivati dagli Stati Uniti, l’allestimento del laboratorio presso il centro di ricerca Ipazia di Novara, che processerà i tamponi delle Asl di Novara, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Alessandria, Asti e in parte delle Asl Cuneo 1 e Cuneo 2.

Una struttura che sarà in grado di gestire oltre 1000 tamponi al giorno e che sarà operativa in tempi brevi. “L’Università – conclude Marnati – sta lavorando alacremente per sottoscrivere le convezioni con tutte le Asl, e credo che si potrà partire già in ottobre”.