Martedì Cirio, l'assessore Icardi e Preioni a Mergozzo per incontrare gli amministratori sul tema sanitario

Primo passo ufficiale della nuova giunta regionale in tema di sanità nel Vco. Martedì 16 alle 10.30 presso la Sala ex Latteria a Mergozzo, è stato fissato un incontro tra gli amministratori locali e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. L'incontro è stato organizzato dal capogruppo della Lega in Regione Alberto Preioni.