Massimo Ficara (FdI): “Il turismo post- covid dovrà essere sfruttato appieno per sconfiggere la crisi”

“Il turismo è un'opportunità per il territorio regionale. Le potenzialità turistiche del VCO devono essere sfruttate appieno perché rappresentano un'opportunità per l'economia. Finita l'emergenza sanitaria - economia che attanaglia l'intera nazione occorre ritornare a pensare, è un modo per sconfiggere la crisi. Il VCO così come l'intera Regione Piemonte si caratterizza per immense ricchezze naturali, artistiche, culturali e gastronomiche. Il Governo Regionale si dovrà adoperare in tal senso. La faccia della crisi in questa nazione ha gli occhi della paura e della rabbia. Bisogna traguardare nuovi scenari e imparare a convivere”.

Così Massimo Ficara ex responsabile MNS Vco ed esponente di FdI.