Master Uncem-Saa per nuovi manager del sistema montano

Sottoscritto l'accordo di collaborazione tra la SAA-School of Management di Torino e Uncem per l'organizzazione della prima edizione del Master Executive in Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree Interne - Manager del Sistema Montano.

La proposta, rivolta a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti non solo in ambito tecnico-economico ma anche ad amministratori e dipendenti da Enti montani, muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente dei sistemi socioeconomici montani, nelle loro varie dinamiche e articolazioni (e prospettive).



Le lezioni, tenute da esperti e anche da docenti dell'Università di Torino, avranno inizio nel mese di gennaio 2021 (salvo proroghe nei termini di iscrizione),con cadenza quindicinale, e si terranno, in modalità mista, in parte a Torino, nelle aule di Via Ventimiglia 115 e in parte a distanza, sulla piattaforma web, il giovedì e venerdì, dalle ore 17,30 alle 21,30 e il sabato, dalle 9 alle 13 (è prevista una formula esclusivamente a distanza per chi proviene da fuori Piemonte). Molti i temi che verranno trattati in aula: dalla pianificazione montana, all'innovazione d’impresa, al marketing territoriale, al diritto amministrativo e urbanistico.