'Max Blardone si racconta', sabato nuovo appuntamento con gli 'Aperitivi in Biblioteca' della Consulta dei Giovani

La Consulta dei Giovani del Comune di Domodossola propone un nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivi in biblioteca” dopo il successo dei precedenti incontri. Sabato 8 Giugno, alle ore 17.45, presso la Biblioteca Civica “Gianfranco Contini”, è in programma l’evento “Max Blardone si racconta”.

Sarà l’occasione per dialogare con il campione ossolano di sci alpino, oggi commentatore e opinionista sportivo per Rai Sport e nuovo allenatore del settore giovanile per la Federazione italiana Sport Invernali, ripercorrendo il suo percorso e riflettendo sui valori che caratterizzano una carriera di successo.

“È nostro interesse proporre momenti di incontro con testimoni reali in molteplici campi, che sappiano mettere a disposizione la propria esperienza per veicolare messaggi educativi al mondo giovanile. Anche lo sport è infatti capace di trasmettere contenuti per indirizzare la formazione, la crescita e il vivere civile delle persone -spiegano dalla Consulta Giovani”.

Moderatore sarà Andrea Calderoni, studente universitario di Lettere Moderne e collaboratore giornalistico per “EcoRisveglio” e “VcoAzzurraTv”.