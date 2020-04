Medici e infermieri, protesta davanti agli ospedali: in silenzio, come la Regione con noi

Questa mattina la protesta di medici e infermieri organizzata da Cgil Funzione Pubblica Novara e Vco davanti agli ospedali. "Un flash mob promosso da Fp Cgil e Uil Fpl negli ospedali del Piemonte per evidenziare tutte le cose 'non fatte' dalla Regione, dalla mancanza delle mascherine nei presidi all’assenza dei tamponi, dalle assunzioni inadeguate alle risorse aggiuntive che non ci sono, spiega il segretario generale di Cigl Fp Novara Vco Paolo Del Vecchio".

Che prosegue: "In silenzio, come la Regione con noi su tutte le cose non fatte. Fp Cgil insieme alla Uil Fpl hanno ritenuto di dichiarare la mobilitazione degli operatori sanitari e sociosanitari per partecipare ai flash mob negli ospedali e di chi vuole far sentire la propria voce. Una manifestazione dell’indignazione di medici, infermieri, operatori socio sanitari che protesteranno stando in silenzio ma mostrando con cartelli il loro disappunto”.

L'appuntamento è giovedì 30 aprile, dalle 10 alle 10.30 in tutti gli ospedali della Regione, compresi quelli di Novara e Vco.