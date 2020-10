Medico di base Villadossola, Borghi presenta interrogazione al Ministro della Salute

La nota vicenda legata alla mancanza del medico di base per circa 600 cittadini di Villadossola approda in parlamento.

Questa mattina l’On. Enrico Borghi ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Roberto Speranza per fare chiarezza sulla vicenda.

“È una situazione inaccettabile – commenta il parlamentare del Partito Democratico – in un periodo tanto delicato per la nostra salute come quello che stiamo vivendo l’inerzia denunciata dal Sindaco di Villadossola da parte di Asl e da Regione Piemonte sulla sostituzione del medico di base a Villadossola è incomprensibile. Ho chiesto al Ministro Speranza di attivare il Ministero affinchè venga fatta chiarezza immediata sulle responsabilità di tale grave disservizio e si intervenga nei confronti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e dell’Asl del Vco affinchè tale situazione si possa risolvere in tempi estremamente brevi.”

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Al MINISTRO DELLA SALUTE

Premesso:

- che secondo quanto denunciato dall'Amministrazione Comunale di Villadossola (Vb),a seguito del pensionamento del medico di base dottor Claudio Ravandoni, si è ingenerata una grave situazione all'interno della comunità con 600 cittadini rimasti senza medico di riferimento

- che Villadossola con oltre seimila residenti risulta essere il secondo comune della Val d'Ossola, nella provincia montana del Verbano Cusio Ossola;

- che secondo quanto riferito dal Sindaco, Bruno Toscani, si sarebbero verificati numerosi disservizi da parte della locale ASL che a giudizio del Comune avrebbero determinato problematiche per il cambio del medico di base;

- e che a fronte di una lettera inviata in data 10 ottobre da parte del medesimo all'assessore regionale alla sanità, Luigi Genesio Icardi, e all’Asl del Vco, la stessa risulta essere inevasa, con grave preoccupazione della comunità di Villadossola che si trova sguarnita di un importantissimo servizio di base in un momento di particolare recrudescenza della pandemia da Covid 19;

tutto cio premesso interroga la SV per conoscere quali iniziative intenda porre in essere nei confronti della Regione Piemonte affinchè possa essere risolta la problematica insorta nel Comune di Villadossola e relativa alla assenza del medico di base per diverse centinaia di utenti

Roma, 21 ottobre 2020

ON. ENRICO BORGHI