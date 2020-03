Mezzi militari dell'Esercito carichi di bare partono da Bergamo diretti anche al crematorio di Domo

"Una situazione pazzesca. Sapete cosa sta succedendo? I mezzi dell’Esercito partono in corteo da Bergamo portando via feretri destinati alla cremazione perché l’impianto di Bergamo è al collasso pur lavorando h24". Sono le parole che si leggono in un post sulla pagina Facebook dle Gruppo Altair, la società domese che gestisce diversi forni crematori in giro per l'Italia.

Una situazione incredibile, da tempi di guerra, una foto che sta facendo il giro planetario del web attraverso i social , che mostra mezzi dell'Esercito Italiano incolonnati per caricare bare di persone morte a Berrgamo a causa del Copronavirus.

"E grazie ai nostri ragazzi di Domodossola, Trecate, Acqui Terme, Serravalle Scrivia, Brescia, Cervignano del Friuli, Piacenza, Parma, Modena e Rimini che per gestire la situazione emergenziale stanno lavorando tanto garantendo il servizio, salvo limitazioni da autorizzazione, per 20/24 ore al giorno, 7 giorni su 7" spiegano dal Gruppo Altair.

Il picco di mortalità è impressionante, ma la gente si ostina ad uscire o a discutere sui social se la corsetta o la passeggiata siano o no concesse.