Migliaia di spettatori da tutta Italia per la grande sfilata del Raduno Internazionale dello Spazzacamino

"Una macchina organizzativa perfetta, che da anni ci rende orgogliosi di riuscire a portare nel nostro piccolo paese - conferma il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini- un evento unico e di grande suggestione. Anche quest'anno i numeri da brivido tanto degli spazzacamini partecipanti, 1300, quanto dei visitatori che ci hanno raggiunti, hanno confermato l'interesse sempre più alto (con visitatori anche da regioni lontane come Emilia Romagna, Lazio, Calabria e addirittura dall'estero) nei confronti del nostro Raduno.

Sono particolarmente orgoglioso di toccare con mano in queste giornate sentimenti preziosi come l'amicizia e l'unione dei popoli che, grazie ad un mestiere, riescono a ritrovarsi e dare un senso alla capacità dell'uomo di vivere insieme in pace ed armonia.

Sono altresì orgoglioso, in qualità di primo cittadino di un paese di 1200 abitanti, di aver ospitato in questa occasione giornalisti e troupe nazionali, da Panorama a Mediaset, fino all'inviata da Roma del New York Times, che conferma ancor più quanto il richiamo dell'evento sia ormai di livello mondiale".

Nelle parole del Sindaco Cottini c'è tutta la soddisfazione per aver ospitato anche quest'anno una manifestazione unica, che affonda le proprie radici in un passato autentico e drammatico, ricordato più volte anche durante la sfilata di domenica.

Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino fa tappa oggi, per la tappa conclusiva, a Stresa, sul Lago Maggiore, nella consueta giornata dedicata alla scoperta delle perle del territorio. Circa 300 uomini neri sfileranno dal lungolago stresiano fino al centro storico, per scoprire una delle località turistiche più apprezzate della provincia del VCO.

L'appuntamento con la 39esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino è per il 2020, come sempre in Valle Vigezzo.