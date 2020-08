Montagna e narcotraffico i temi affrontati da Sentieri e Pensieri venerdì 21

Venerdì 21 agosto alle ore 18 torna protagonista la montagna con ‘I paesaggi delle Alpi’, libro scritto da Annibale Salsa, che lo presenterà in dialogo con Alessandro de Bertolini, ricercatore del Museo Storico del Trentino. Salsa, già presidente generale del Club Alpino Italiano, accompagnerà il pubblico di Sentieri e Pensieri in un “Viaggio nelle terre alte tra filosofia, natura e storia”, come recita il sottotitolo del volume edito da Donzelli.



Alle ore 21 è atteso a Santa Maria Maggiore uno degli ospiti più prestigiosi del festival 2020, il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Tra i magistrati più esposti nella lotta alla 'ndrangheta – ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico – Gratteri ha scritto con Antonio Nicaso ‘La rete degli invisibili’ (Mondadori) e lo presenterà a Sentieri e Pensieri in dialogo con il Referente di Libera del Verbano-Cusio-Ossola, Lorenzo Bologna.