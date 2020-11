Montani: '' La Lega ascolta il territorio, il Pd invece decide nei corridoi''

‘’Il Tafazzi della domenica’’. Arriva in pochi minuti la replica di Enrico Montani (senatore della Lega) alle accusa di Enrico Borghi sui Recovery Fund. ‘’

Enrico Borghi, novello Tafazzi, - scrive Montani - non trova di meglio che scrivere, questa volta a mezzo social, uno dei suoi ormai celeberrimi interventi autogol. Soltanto 72 ore prima Borghi aveva annunciato di aver vinto la battaglia sull’idroelettrico, salvo poi essere smentito il giorno seguente, dalla stessa Camera dei deputati che, evidentemente ignara dei proclami del politico locale, cassava dalla legge di bilancio 2021 il (quarto) tentativo dei democratici di boicottare l’iniziativa regionale che metterà a bando le concessioni di dighe e invasi, portando soldi ai territori. Una brutta tegola, certo, per chi come il Pd continua a pensare che lo Stato centralista sia la panacea di tutti i mali e che gli interventi dei privati siano guidati dal diavolo’’.

‘’Oggi - prosegue Montani - il nostro leone da tastiera si è esposto ad un’altra brutta figura. Nel mirino il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni (che però non nomina mai...) reo di aver chiesto ai sindaci del Vco di inviargli progetti da valutare nell’ambito dei fondi europei, il “Recovery Fund”. Non l’avesse mai fatto! Tentativo ignobile, quello di Preioni, di ascoltare le proposte del territorio!’’

Peril senatore leghista ‘’ Borghi è abituato come il suo partito a prendere le decisioni nei corridoi di palazzo, meglio se di notte e alla faccia dei cittadini, questo voler fare a tutti i costi politica in mezzo alla gente della Lega rechi fastidio’’

Poi conclude: ‘’Nel lungo pistolotto scrive che il Comitato interministeriale Affari europei sta predisponendo una proposta di piano di RF sulla base dei progetti che regioni ed enti locali stanno fornendo... Ma come! Prima attacca la Lega che coinvolge i sindaci e poi poche righe dopo chiarisce, lui stesso, che il piano recepirà le proposte degli enti locali!’’.