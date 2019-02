Montecrestese, nuova vita per il coro Valgarina: il gruppo non si scioglierà

Per il coro Valgarina è avvenuto un piccolo miracolo, nel mese di luglio dello scorso anno tramite facebook era stato dato l'annuncio della cessazione dell'attività per il ridotto numero di componenti, invece ora ci sono nuovi cantori e il gruppo ha ripreso le sue esibizioni . Quest'estate la notizia della difficoltà a proseguire, poi ripresa dagli organi di informazione, aveva subito suscitato numerosi commenti di rammarico e tristezza da parte dei cittadini e dello stesso sindaco Silvia Miguidi che aveva parlato di una grossa perdita per la comunità. Il coro invece grazie all'ingresso di nuovi elementi ha potuto riprendere le prove alla grande ed ha avuto un'esibizione a scopo benefico prima di Natale. E' della scorsa settimana invece la presenza alle prove del coro di un uditore d'eccezione il più noto musicista e compositore di canti di montagna Bepi De Marzi, fondatore e direttore dei “Crodaioli”, e autore di alcune delle più note canzoni di montagna, apprezzate in tutto il mondo, su tutte Signore delle cime. “E' venuto ad ascoltarci il maestro De Marzi amico del nostro maestro Enrico Iori – spiega il portavoce del coro Claudio Savia – ed è stata per noi una grandissima emozione. Il maestro si è complimentato con noi e si è reso disponibile a dirigerci prossimamente per un concerto. Organizzeremo una serata di salmi con ogni probabilità nella chiesa di Montecrestese”.Il coro Valgarina è nato nel 1974 nella frazione di Altoggio per volontà di un gruppo di amici che trovandosi nella locanda Valgarina decisero di formare il coro attorno al giovane maestro e parroco don Luciano Montovani. Il coro Valgarina è stato diretto da don Luciano fino al 1999 poi la direzione del coro è passata a Mauro Piola. Ora è diretto da Enrico Iori. Il coro ha tenuto concerti in tutto il Vco, a Novara, a Genova e in Svizzera. Nella scorsa estate l'organico era fortemente ridotto e il coro pensava ad uno scioglimento poi vi è stato l'ingresso di nuovi elementi tra questi anche quattro donne, i componenti attualmente sono una ventina. Si potranno così ancora ascoltare da questo coro le canzoni tradizionali che parlano di quei valori semplici legati alla tradizione popolare e di montagna, che da sempre caratterizzano la cultura del nostro territorio.