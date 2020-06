Nel gruppo di lavoro sul riordino ospedaliero nessun 'tecnico' del VCO

Risale al 30 aprile, in piena emergenza sanitaria, la delibera dell'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi, con cui è stato ‘’costituito un gruppo di lavoro di esperti a supporto dello stesso Assessorato per valutare e formulare proposte finalizzate al miglioramento dell'assistenza ospedaliera’’. Un’idea nobile visto cos’è successo nella fase più acuta della crisi Covid-19.

‘’Per far fronte alla pandemia covid – diceva allora l’assessore Icardi – l’intero sistema sanitario piemontese ha subito una drastica e inevitabile riorganizzazione, che oggi va necessariamente rivista per permettere ai servizi sanitari di tornare alla normalità, mantenendo al contempo l’assistenza specifica per i pazienti covid’’.

Del nuovo gruppo di lavoro, presieduto dal cuneese Giovanni Monchiero, già presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, ne fanno parte, Valter Galante (commissario ASL Alessandria); Giovanni La Valle (commissario Azienda ospedaliea Città della Salute e della Scienza di Torino); Carlo Picco (commissario ASL Città di Torino); Daniela Kozel (direttore sanitario azienda osedaliera di Alessandria); Elide Azzan (direttore sanitario ASL di Novara); Giuseppe Guerra (direttore Direzione sanitaria ospedale Savigliano dell’ASL Cuneo 1); Ezio Ghigo (direttore Dipartimento area medicina generale e specialistica, Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino); Franca Fagioli (direttore Dipartimento patologia e cura del bambino “Regina Margherita” – Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino); Gianluca Aimaretti ( direttore Dipartimento medicina Università Piemonte Orientale, azienda di Novara); Daniela Ballardini (Direzione professioni sanitarie ASL Città di Torino).

Come è noto, la Regione Piemonte ha da tempo stabilito la necessità per il Verbano Cusio Ossola di avere un ospedale nuovo. Ora la formazione del gruppo di lavoro sul riordino ospedaliero lascia perplessi molti operatori sanitari del VCO. ‘’Se si intende riordinare con una scelta importante anche gli ospedali del VCO, come mai non è stato inserito nel gruppo di lavoro nessun tecnico della nostra provincia?’’ si chiedono alcuni operatori.

Un’assenza che vuole dire che la politica del riordino ospedalieri nel VCO è cambiata? Quale attenzione garantrà il gruppo di lavoro all'ospedale nuovo del VCO visto che nessuno dei componenti conosce la situazione politico-sanitaria del VCO?