Non passa la mozione M5S del “Question Time” al Consiglio Comunale

Niente “Question Time” a Domodossola come proposto con una mozione nell'ultimo consiglio comunale dal Movimento 5 stelle. La mezz'ora di tempo per le domande del cittadino prima del consiglio secondo la maggioranza è superflua. “I cittadini hanno degli interlocutori – ha detto Gabriella Giacomello della lista Lucio Pizzi sindaco – il question time siamo noi”. Anche Claudio Rapetti Lombardo della lista Indipendente misto ha votato contro “Domo- ha detto - non è Milano c'è un rapporto vicino con l'elettorato”. “Ci sono le consulte di frazione – hanno ricordato sia Simone Racco della lista Lucio Pizzi sindaco che Fabio Basta di Fratelli d'Italia – ci sono le commissioni, il sindaco è sempre disponibile ad accogliere le istanze dei cittadini”. La mozione è stata quindi bocciata con il voto della Maggioranza e di Claudio Rapetti Lombardo mentre il Pd e Gianluigi Bottaro si sono astenuti.

Il Movimento 5 stelle aveva presentato anche una mozione sulla mancata introduzione nei circuiti dei musei del Piemonte e della Valle d'Aosta dei musei domesi che però dopo l'intervento dell'assessore alla cultura Daniele Folino è stata ritirata. L’assessore Daniele Folino ha spiegato che il mancato inserimento era dovuto al fatto che il circuito poneva una serie di condizioni tra queste quella dell'apertura tutto l'anno del museo. “Palazzo Silva- ha detto l'assessore Folino – non essendo dotato di riscaldamento non rimane aperto tutto l'anno. Ora con l’apertura a febbraio di Palazzo san Francesco l'assessore - ha detto - ci sarà la possibilità di inserire questo museo nel circuito e non solo del Piemonte e della Valle d'Aosta, sarà anche inserito nell'abbonamento Musei Formula Extra che dà la possibilità di abbonarsi ai circuiti museali di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta con un'unica offerta integrata”.

L'assessore ha anche confermato l'apertura a febbraio di Palazzo San Francesco.