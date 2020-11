Nova Coop anticipa la chiusura dei punti vendita la domenica

Domenica 22 e domenica 29 novembre tutti i punti vendita della rete Iper e Super di Nova Coop anticiperanno la chiusura serale alle 18.30. Nelle stesse giornate, in questi punti vendita, i banchi assistiti macelleria e pescheria termineranno il servizio alle 14.00.

La decisione è stata presa dalla Presidenza della cooperativa per coniugare la necessità di continuare a garantire un orario di apertura adeguato a soci e clienti, per effettuare la spesa anche la domenica, con la volontà di assicurare ai lavoratori di Nova Coop maggiore tempo da trascorrere con le proprie famiglie nelle giornate festive in questo momento di particolare difficoltà.

Il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive spiega:

«Pur con caratteristiche diverse rispetto al primo lockdown, anche questa fase dell’emergenza sanitaria sta nuovamente richiedendo grande impegno ai nostri dipendenti nell’assicurare un servizio che rimane indispensabile per la vita delle nostre comunità. Ogni giorno in tutti i punti vendita Coop vige la massima attenzione alla sanificazione continua degli strumenti di lavoro e alla prevenzione del formarsi di possibili occasioni di affollamento. Fin dalla proclamazione delle nuove zone rosse in Piemonte e Lombardia, abbiamo scelto di contingentare parzialmente gli orari di apertura rispetto alle possibilità lasciateci dal legislatore ed emanato disposizioni, come la sanificazione dei locali e il riassortimento a negozio chiuso, che potessero favorire la serenità dei dipendenti e una più semplice organizzazione del lavoro, preservando sempre le esigenze di Soci e consumatori».

I punti vendita Nova Coop toccati da questa modifica sono i supermercati di Carmagnola, Luino, Omegna, Tradate, Trivero, Valenza e Verbania Intra; l’intera rete Ipercoop con i punti vendita di Beinasco, Biella, Borgomanero, Borgosesia, Casale Monferrato, Chieri, Ciriè, Collegno, Crevola, Cuneo, Cuorgnè, Galliate, Gravellona Toce, Novara, Pinerolo, i superstore Torino – Via Livorno e di Torino Botticelli e Fiorfood in Galleria San Federico.

Nei supermercati Coop di Carmagnola e Trivero i banchi servito chiuderanno alle 13.00, in quello di Omegna alle 12.30.