Nuove disposizioni urgenti negli ospedali del Vco per affrontare l'emergenza sanitaria

Il Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive della Regione Piemonte (DIRMEI) ha impartito disposizioni urgenti in ordine all’emergenza pandemica Covid-19 pertanto l’Unità di Gestione Covid19 dell’ASL VCO, che la Direzione Generale ha più volte convocato in questa settimana, ha assunto conseguenti decisioni relativamente all’organizzazione dei servizi sanitari.



Continua la sospensione nei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola degli interventi chirurgici ordinari. Rimangono garantiti gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico.

Sono sospese le prestazioni ambulatoriali, visite e prestazioni diagnostiche, di classe D e P. Rimangono garantite le prestazioni urgenti di classe U (entro 72 ore) e le prestazioni non differibili di classe B (entro 10 giorni).

E' sospesa da lunedì 2 novembre l’attività del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, come previsto per alcuni Pronto Soccorso del Piemonte, con la prospettiva di impiegare al meglio le risorse umane per attivare ulteriori posti letto Covid.

Presso i punti prelievo di Domodossola, Verbania e Omegna l’accesso è garantito con prenotazione. L’accesso diretto è consentito solo ai pazienti con impegnativa con priorità di classe U e B e per i pazienti in Terapia Anticoagulante Orale TAO.

Gli utenti prenotati per prestazioni ambulatoriali e radiodiagnostiche in classe D e P saranno ricontattati per l’individuazione di una nuova data.

Va ricordato che ai DEA di Verbania e Domodossola sono attivi i servizi di pre-triage come all’ingresso degli Ospedali. L’invito ai cittadini è comunque di recarsi in Ospedale e ai DEA solo per effettive esigenze e urgenze, soprattutto i cittadini asintomatici che sono entrati i contatto con persone positive devono contattare il proprio medico di famiglia o Pediatra di Libera Scelta, oppure contattare il Servizio di Igiene Pubblica evitando di recarsi ai Pronto Soccorso.

Prosegue la collaborazione con l’Eremo di Miazzina, e con il Centro Auxologico di Piancavallo e con il Centro Ortopedico di Quadrante che hanno confermato la messa a disposizione di posti letto per la degenza di pazienti Covid positivi.

Da lunedì 2 novembre sarà a disposizione una struttura alberghiera, aggiudicataria dell’avviso pubblicato la scorsa primavera dall’ASL, idonea al servizio di accoglienza residenziale per soggetti positivi al Covid 19 posti in quarantena.

Per meglio far fronte alla situazione, oltre alle USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale – presenti nel Verbano e nell’Ossola, sarà attivata una unità ad Omegna per il territorio del Cusio.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione che sapranno assicurare in questo momento di pressione sulle strutture sanitarie e si ricorda che è molto importante adottare tutte le misure precauzionali per contenere questa nuova impennata dei contagi.

E’ utile seguire attentamente le misure di prevenzione e gli accorgimenti del distanziamento sociale, l’utilizzo corretto della mascherina e l’igienizzazione delle mani.

La Direzione ringrazia tutti gli operatori impegnati nell’emergenza da SARS-COV2 per l’impegno e la dedizione che stanno ancora una volta dimostrando.