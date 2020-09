Oltre duecentomila euro per i Comuni della Valle Anzasca

Con la Strategia nazionale per le aree interne ai Comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Bannio Anzino e Calasca Castiglione arriveranno, in tre anni (2020 – 2021 – 2022),un totale di 208.171 euro.

Queste assegnazioni dovranno servire a promuovere misure di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali in modo da favorire la crescita e l'occupazione in questi territori e dare futuro alle persone che ancora vivono in questi territori, contrastando la tendenza allo spopolamento.

I criteri di ripartizione dei fondi sono stati determinati dalla localizzazione periferica e dalla minore consistenza demografica.

I fondi sono stati così assegnati:

Macugnaga euro 43.992

Ceppo Morelli “ 36.754

Vanzone con San Carlo “ 39.265

Bannio Anzino “ 42.101

Calasca Castiglione “ 46.059

In Ossola hanno ottenuto finanziamenti anche i Comuni di:

Anzola d’Ossola euro 40.004

Antrona “ 40.358

Formazza “ 41.038

Premia “ 44.317

Baceno “ 54.478

Craveggia “ 50.490

Re “ 49.722

Valle Cannobina “ 42.337

Il decreto ministeriale è parte del Decreto Rilancio e si propone di intervenire nei Comuni inclusi nella Strategia per lo sviluppo delle Aree Interne maggiormente bisognosi di misure di sostegno all'economia locale. Un bisogno esacerbato dalle conseguenze dell’epidemia COVID-19 sul piano sociale ed economico.