OMCD manda la cena di Natale a casa dei dipendenti

Quest’anno ci ha messi tutti a dura prova, nessuno escluso.

A Febbraio ci ha colto la pandemia di Covid-19 ed oltre alle perdite che ha portato con sé, alla paura, alla solitudine della lontananza e dell’isolamento, ha coinvolto anche dal punto di vista economico moltissime attività. Le chiusure forzate, il calo delle vendite, l’incertezza, hanno messo in ginocchio la nostra economia locale.

A Ottobre è esondata la nostra amata Toce ed in una sola notte ha sommerso ricordi, ha devastato case ed attività. Ulteriori difficoltà si sono aggiunte alla situazione già critica che stavamo vivendo.

In questo contesto ci viene tolta anche la possibilità di organizzare qualsiasi evento di aggregazione, qualsiasi momento di svago e di distrazione che potesse rallegrare ed alleggerire gli animi e farci sentire più vicini.

OMCD Group, multinazionale ossolana che nel corso degli anni si è particolarmente distinta per la sua attenzione al welfare e al trattamento dei propri dipendenti, nonché per la sua vicinanza al proprio territorio, ha così deciso di reagire attivamente e di non farsi sopraffare dalla situazione.

Salta la tradizionale festa natalizia annuale con tutti i dipendenti.

Salta la cena di auguri, il brindisi, i sorrisi, la musica, i balli.

Salta il discorso di fine anno ed i ringraziamenti degli amministratori.

Ma OMCD, quest’anno più che mai, è intenzionata a non far mancare la sua presenza ed il suo ringraziamento ai propri dipendenti e per farlo manderà la cena di Natale a casa loro. E lo farà in una maniera del tutto speciale, aiutando altri piccoli imprenditori.

“Abbiamo voluto dare un aiuto concreto ad alcune piccole realtà del territorio che quest’anno stanno affrontando sia le difficoltà legate alla pandemia che alla recente alluvione. Abbiamo selezionato una dozzina di produttori, ognuno con una storia alle spalle, ognuno caratterizzato dalla passione, dalla forza e dall’intraprendenza di donne e uomini che hanno deciso di fare dell’agricoltura e dell’allevamento la propria attività.” dichiarano gli organizzatori.

In questi giorni quindi, centinaia di lavoratori degli stabilimenti di Anzola, Como e Varese, si vedranno recapitare a casa dei pacchi speciali, contenenti alcune meraviglie del nostro territorio. Al loro interno, troveranno anche un simpatico libretto, che illustra i prodotti contenuti nella scatola e descrive in breve la storia dei produttori, come e dove trovarli. Oltre ad un aiuto economico, quindi, un grande aiuto anche in termini di pubblicità.