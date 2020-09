Online il nuovo sito delle biblioteche del Vco

Da lunedì 21 settembre è online il nuovo sito delle Biblioteche del Verbano Cusio Ossola, (www.bibliotechevco.it). Il sito presentato nei giorni scorsi è completamente rinnovato sia nella grafica, che nelle informazioni e nei servizi che vengono offerti.

La prima novità, molto importante, è quella che riguarda la fruibilità del sito da tutti i dispositivi: smarphone, tablet e PC. Oggi anche il sito delle biblioteche è facilmente utilizzabile anche dai telefonini, grazie al layout responsivo, cioè che si adatta allo strumento utilizzato per la navigazione. Questo si accompagna ad una grafica più accattivante e intuitiva.

Il nuovo portale è strutturato in percorsi: è così più semplice navigare nelle pagine di documentazione locale ‘Verbania & dintorni’ o nelle sezioni per la prima infanzia, l’eta scolare e per i giovani.

L’uso del catalogo è stato semplificato e facilitato: da tutte le pagine del sito è possibile fare una ricerca sul catalogo e prenotare i libri o i DVD che interessano, grazie al login nell’area riservata.

Sono state potenziate tutte le pagine che propongono i libri nuovi, direttamente in homepage, così come i suggerimenti e i percorsi di lettura.

Grazie alla pagina Info&Servizi è possibile poi avere una panoramica su tutti i servizi offerti dalle biblioteche, oltre al prestito di libri, per i quali vengono date informazioni semplici e chiare.

Un’altra novità riguarda la possibilità di fare l’iscrizione gratuita alle biblioteche direttamente online e utilizzare subito i servizi della biblioteca digitale: un portale di oltre 70.000 e book, 7.000 riviste in decine di lingue diverse, audiolibri e altri contenuti digitali.

Ma le novità non finiscono qui: in occasione della pubblicazione del nuovo sito, le biblioteche hanno attivato anche la sezione dei film in streaming: sono al momento 400 i film disponibili in visione gratuita, da tablet, smartphone, PC e smart TV.

Una sezione è dedicata ai corsi e gruppi alla pari, attività che in questi anni è molto cresciuta e che interessa ormai centinaia di persone in tutto il VCO.

Infine, il nuovo sito ha una pagina denominata ‘Sostienici’, che invita i cittadini a fare qualcosa per migliorare e aumentare ancora i servizi delle biblioteche. Si può fare attraverso donazioni in denaro, che danno diritto al beneficio fiscale del 65% (art bonus),oppure attraverso il volontariato o la collaborazione a iniziative e progetti.

Il nuovo sito è stato realizzato anche grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo di Torino.