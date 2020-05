Panza sul Recovery Fund: dimostrata la subalternità della Commissione Europea al duopolio franco-tedesco

Intervento dell'ossolano Alessandro Panza sui Recovery fund durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo :

“Prendo atto che oggi Ursula Von der Leyen è venuta a presentarci quanto stabilito, seppur con qualche modifica, la settimana scorsa da Angela Merkel ed Emanuel Macron, dimostrando ancora una volta la subalternità della Commissione Europea al duopolio franco-tedesco: insomma, da presidente a portavoce.

Non mi è dispiaciuto sentire ambizione nelle sue parole, ma noi italiani con il Governo Conte in questi mesi abbiamo visto tanta ambizione e pochi fatti, basti pensare a quanti ancora aspettano la cassa integrazione. Pertanto è comprensibile la diffidenza, dovuta a tanti fattori: per finanziare il Recovery Fund si vogliono introdurre nuove tasse, che inevitabilmente ricadranno su imprese e consumatori aggravando ancora di più la crisi. Non abbiamo sentito nulla per quei settori non considerati strategici, ma essenziali per le economie di molti Paesi, a partire dal turismo.

Preoccupano soprattutto i tempi - ha concluso l'europarlamentare leghista - se la Commissione sarà in grado di mettere tutti d’accordo, vedremo effetti concreti solo il prossimo anno. Nel frattempo se l’economia europea muore, o di Coronavirus o di inedia burocratica, non diano la colpa ai sovranisti. Se l’Europa è sempre meno amata dai cittadini, la responsabilità è tutta di chi la sta mal governando”.



Così Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, nel suo intervento odierno durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.

Qui link al video dell'intervento:

https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/debate-details.html?date=20200527&detailBy=speaker