Partirà martedì 18 febbraio il corso 118 del Corpo Volontari Villadossola

Partirà martedì 18 febbraio alle 20.30 presso la sede del Corpo Volontari del Soccorso in via Fonderia a Villadossola il corso per la formazione dei volontari del sistema 118.

Il corso partirà con la presentazione dell’associazione e uno sguardo d’insieme a quello che sarà il corso e le mansioni svolte dai volontari.

Il corso si snoderà in 25 lezioni a cadenza bisettimanale, il martedì e il venerdì sempre presso la sede del Cvs e terminerà con l’esame finale, che da l’abilitazione al tirocinio, il 26 maggio.

Durante il corso verranno insegnate tutte le tecniche di soccorso previste dagli standard formativi del Sistema Piemonte 118: dalla rianimazione cardio-polmonare all’immobilizzazione e trasporto dei pazienti con traumi, la valutazione dei possibili rischi per se e per i pazienti e tanto altro ancora.

Alla fine del corso i discenti avranno anche l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione allo 0324 5 4040 oppure sulla pagina Facebook “Corpo Volontari Soccorso di Villadossola”