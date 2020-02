Patente di Smartphone, un decalogo contro le false notizie sul Coronavirus

Un decalogo con delle raccomandazioni agli studenti in questa particolare situazione su come distinguere sul web le notizie utili e vere da quelle false e non corrette. È quanto è stato messo in campo in queste ore, in seno al progetto Patente di Smartphone, dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Scolastico del VCO con Asl Vco, Associazione Contorno Viola e la preziosa collaborazione del Comune di Verbania. “Il decalogo sarà pubblicato sul sito del Comune di Verbania e sui siti delle scuole del primo ciclo della Provincia” spiega il dottor Angelo Iaderosa dell'Ufficio Scolastico.

Un decalogo che vuole aiutare gli studenti a non cadere nelle trappole delle fake news che contribuiscono a creare il panico e ad aumentare i rischi in questo particolare momento storico.

“In un momento singolare come questo, con scuole chiuse, persone a casa dal lavoro, continui aggiornamenti di informazioni, è opportuno non lasciarsi prendere dal panico anche rispetto all'uso del web”.

Ecco alcuni semplici consigli da seguire per rimanere "Patente di Smartphone" friendly: le "fake news" sono sempre dietro l'angolo...