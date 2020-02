Pd, un centinaio di persone a Villa ad ascoltare Matteo Orfini

Più di cento persone hanno partecipato sabato mattina all'incontro con il deputato Matteo Orfini. Un faccia faccia nella sala dell'ex cinema Sociale di via Boldrini a Villadossola dove sono arrivati simpatizzanti e iscritti del Pd dal Cusio, dal Verbano e dall'Ossola. Due ore di confronto sui temi nazionali, sul futuro del partito, del governo e sul rapporto con gli alleati 5Stelle. Con Orfini c'erano anche il deputato ossolano Enrico Borghi e la segretaria provinciale Alice De Ambrogi.

Orfini e Borghi hanno passato in rassegna il dopo voto in Emilia Romagna e in Calabria, la sfida con il centrodestra e l'alleanza di governo.

Orfini e Borghi hanno affermato che per il Pd è tempo di mettere da parte la timidezza sugli argomenti e di cambiare rotta perché è visto come il partito delle ztl e non delle periferie. Una frecciata Orfini l'ha mandata anche al presidente del consiglio: ''Faccio fatica a considerarlo il leader dei progressisti. Non possiamo affidare a lui, che è stato prima capo del governo Lega-5Stelle e oggi del governo Pd-5Stelle, il nostro futuro''.