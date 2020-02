Per la Regione, gli ospedali del Vco sono Gattinara e Borgosesia...

Basta andare sul sito della Regione Piemonte, nell’elenco delle strutture ospedaliere delle varie Province, e vedere che non esistono gli ospedali del Vco. Ospedale unico, ospedale nuovo, ospedale a Ornavasso, ospedale a Domodossola, due ospedali, tre ospedali e così via.

Sono questi i temi della discussione in atto nel Verbano Cusio Ossola in questi anni. Discussione che si è accesa ancor di più in questi ultimi mesi, durante i quali l’ospedale nuovo viene tirato qui e là.

Forse sarebbe già positivo avere un ospedale. Perché se è vero che nel Vco abbiamo il ‘ Castelli’, il ‘ San Biagio’ e ‘ Il Madonna del Popolo’’, un amico molto più attento di noi ci ha segnalato che per la Regione Piemonte queste strutture non esistono.

O meglio, sul territorio del Vco ci sarebbero questi ospedali: il ' San Giovanni Battista' di Gattinara e l’ospedale ' SS. Pietro e Paolo' di Borgosesia. Benedetta geografia ...

Quindi in attesa di avere la nuova struttura ospedaliera, restituiteci almeno sulla carta quelle che abbiamo…

Quindi in attesa di avere la nuova struttura ospedaliera, restituiteci almeno sulla carta quelle che abbiamo…

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/strutture-ospedaliere