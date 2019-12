Pestarena, celebrata Santa Barbara all’interno dello storico Pozzo Maggiore

Numerose persone sono accorse a Pestarena per la celebrazione dell’annuale festa di Santa Barbara qui ricordata come patrona dei minatori.



Il piccolo paese anzaschino infatti era stato il centro nevralgico delle miniere d’oro più importanti d’Europa, Unione Sovietica esclusa.



L’associazione “Figli della Miniera” ha curato egregiamente la giornata allestendo una mostra fotografica all’interno del Pozzo Maggiore dove don Silvio Barbaglia ha celebrato la S. Messa come avveniva quando le miniere erano in funzione.



Al termine è stato distribuito “Il Foglio d’Oro” organo d’informazione dell’associazione che racconta il passato, il presente e il possibile futuro delle miniere aurifere del Monte Rosa.



Il pranzo presso il ristorante “Mondo d’Oro” di Ceppo Morelli ha chiuso la giornata festosa. Nel pomeriggio anche a Barzona di Calasca è stata festeggiata la santa patrona dei minatori in ricordo delle genti che hanno lavorato nelle miniere aurifere dell’Agaré.