'Piemonte in Pista': skipass gratuito per gli under 14 a Domobianca, La Piana, Macugnaga e San Domenico

'Piemonte in Pista' è l’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Arpietm (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune).

Tale iniziativa offrirà agliunder 14, la possibilità di sciare gratuitamente in un giorno a scelta nei fine settimana indicati. Le giornate fra cui scegliere e prenotare sono: sabato 21 oppure domenica 22 dicembre 2019. Mentre in primavera saranno: sabato 28 oppure domenica 29 marzo 2020). Per aderire all’iniziativa bisognerà collegarsi al sito http://www.regione.piemonte.it/piemonteinpista (online dal 10 dicembre) e compilare il modulo di iscrizione.

Le località individuate per l’uso di questo skipass sono più di venti e sono distribuite in tutto il territorio piemontese. In Ossola hanno aderito: Domobianca, La Piana di Vigezzo, Macugnaga, San Domenico. Per richiedere lo skipass gratuito il genitore (o tutore o affidatario) dovrà inserire i propri dati anagrafici e quelli del minore, allegare i rispettivi documenti e scegliere una stazione sciistica tra quelle elencate e una data di fruizione tra quelle proposte. Si potrà scegliere un solo giorno tra sabato e domenica.

Il progetto nasce dalla considerazione che “i bambini a sciare non ci vanno più”. Il problema è sempre più grave, spiegano i maestri di sci, e la proposta di agevolare gli skipass per i minori è condivisibile perché l’abbandono dei ragazzi della montagna è generale e non riguarda solo gli sport invernali.

L’assessore Fabrizio Ricca aggiunge: “Portare i giovani sulle piste da sci, facendo scoprire loro, fin da piccoli, la bellezza degli sport sulla neve, questo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con l’iniziativa ‘Piemonte in Pista’, una campagna su cui la Regione Piemonte ha deciso di investire 100 mila euro, proprio perché crede nell’importanza di sostenere il sistema neve e la promozione dello sci tra i più giovani”.