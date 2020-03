Pizzi a Roma con Cirio dal ministro Lamorgese. Sul tavolo la chiusura della Polizia Stradale

Il sindaco Pizzi con i colleghi di Ceva e Borgomanero e il governatore Cirio, ha incontrato questa mattina il ministro Lamorgese. “Ho illustrato la situazione di emergenza legata al coronavirus che stiamo vivendo in Piemonte e l’importanza di sentire vicine tutte le istituzioni dello Stato. L’incontro è stato poi l’occasione per esporre, insieme ai Sindaci di Borgomanero, Ceva e Domosossola, le nostre proposte per scongiurare il pericolo di chiusura dei presidi locali della Polstrada” ha commentato Cirio.