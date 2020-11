Pizzi: ''Non c’è un motivo per non realizzare un nuovo e moderno ospedale a Domodossola''

Lucio Pizzi, sindaco di Domodososla, il capogruppo leghista in Regione, Alberto Preioni, ipotizza che si possa anche sistemare il San Biagio, al posto di un nuovo ospedale. Vuol dire che il nuovo ospedale voluto dai sindaci ossolani in Ossola non si fa più?

‘’Siamo in un momento difficile ma proprio per questo è ancora più importante rimanere lucidi e determinati. I fondi pubblici ci sono e, dove possibile, servono strutture sanitarie nuove e moderne: per comprendere questo semplice dato non serve lo studio di un ente strumentale della Regione.

Quindi niente ospedali unici ma una rete pubblica potenziata di ospedali che garantisca l’accesso ai servizi sanitari per l’intero territorio, con il valore aggiunto di un ospedale nuovo a Domodossola che, dopo gli ultimi eventi alluvionali, si evidenzia ancora di più come il sito idoneo per un progetto a cui non si può rinunciare’’.

Accetteresti la soluzione di ripiego del potenziamento del San Biagio?

​‘’La politica deve dare il meglio e non l’appena passabile ai cittadini. Una soluzione di ripiego significherebbe non voler garantire al cittadini del nostro territorio i migliori servizi sanitari possibili. Risulta chiaro anche ad un profano che un vecchio ospedale, pur ampliato, non potrebbe mai corrispondere alla moderna logistica di intervento sanitaria. In sintesi, non c’è un motivo per non realizzare un nuovo e moderno ospedale a Domodossola. L’Amministrazione comunale è pronta a fare tutto quanto di sua competenza e la Regione ha non solo l’opportunità ma il dovere di concretizzare finalmente quanto annunciato’’.