Polfer, oltre 1.600 persone controllate da venerdì 14 a lunedì 17 nelle stazioni piemontesi

Sono state oltre 1.600 le persone controllate, un arrestato e tre indagati nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D’Aosta dal 14 al 17 agosto. 129 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 23 quelle a bordo treno per un totale di 61 treni scortati. In relazione al maggior flusso di viaggiatori sono stati potenziati i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare il fenomeno di furti. 492 gli stranieri identificati.