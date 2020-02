Polstrada Domo, Montani: "Dal Pd bugie e disinformazione"

“Le mezze bugie e le omissioni dell’onorevole Borghi non servono a mascherare la realtà. L’ipotesi che la sede distaccata della polizia stradale domese possa chiudere, è infatti contenuta nel Piano nazionale di riorganizzazione della specialità della Polstrada. Il problema, ovviamente, non sono le falsità e la disinformazione dell’esponente del Pd, che ha dichiarato agli organi di stampa di non esserne a conoscenza -di ciò renderà conto al suo elettorato-, ma la difficoltà in cui sarà messa una zona di frontiera, qual è quella di Domodossola, dove l’operato della polizia stradale si è rivelato fondamentale per i suoi abitanti, in virtù anche della particolare conformazione del territorio geografico. Si tratta, infatti, di un importantissimo presidio che copre peraltro diverse valli e che proprio in virtù di questi motivi non solo deve restare aperto, ma deve anche essere rafforzato, com’era nelle nostre volontà. La Lega al Governo, oltre a tenere aperta la sede della Polstrada domese nonostante le difficoltà note, ha garantito e accresciuto i livelli di sicurezza di tutto il Paese, mentre ora il Pd, il centro sinistra e i suoi ministri, sembrano concentrarsi per motivi di propaganda solo sul business dell’immigrazione. Tre i tagli annunciati in Piemonte, oltre a Domo anche Borgomanero e Ceva: questa è la realtà dei fatti contenuta nel piano sopracitato. Inaccettabile. Ma l’onorevole Borghi se ne frega delle promesse fatte e preferisce buttarla in polemica, con un intervento letto in rete che è l’ennesima presa in giro per i cittadini del Verbano Cusio Ossola. La Lega, insieme al Sindacato unitario lavoratori polizia (Siulp) del Vco e a tutti gli altri soggetti che tengono a cuore la sicurezza del territorio, attuerà tutte le iniziative possibili a tutela del presidio della Stradale di Domodossola”.

Così in una nota il senatore della Lega Salvini, Enrico Montani.