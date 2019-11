Preioni a Borghi: "Lo invito a collaborare sul tema sanità anziché lanciare allarmi e polemizzare"

“Prendiamo atto che il deputato Borghi sta lavorando contro il territorio che lo ha eletto. Forse troppo preso dalle battaglie ideologiche a fianco del compagno Fiano, Borghi denuncia il rischio di perdere i finanziamenti statali sull'ospedale, quando invece dovrebbe essere lui stesso a farsi garante per noi, anziché lanciare allarmi inutili sui fondi statali.

Tutti insieme, con Borghi e il Pd, al posto di innescare polemiche pretestuose e dannose, dovremmo assumerci la responsabilità di traghettare il Vco verso un domani in grado di garantire l’eccellenza delle cure ai suoi cittadini. Questo è quello che la Lega sta facendo, a Torino come a Roma. Invito Borghi a fare la sua parte dai banchi di Montecitorio. Purtroppo il suo partito, quando è stato alla guida del Piemonte, ha di fatto bloccato il territorio per 5 anni".

Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega in consiglio regionale del Piemonte, interviene dopo le dichiarazioni a mezzo stampa del parlamentare del Pd, Enrico Borghi.



“Da parte mia - afferma Preioni - offro a Borghi totale collaborazione. Per lui la porta del mio ufficio sarà sempre aperta, sia sul tema della sanità, sia su montagna e aree interne. Da amministratore della Regione, non ho preconcetti verso nessuno e mi auguro che i rappresentanti del Pd possano affermare altrettanto, per il bene del Verbano Cusio Ossola”.