Preioni (Lega): 4,3 miliardi di euro per manutenzione e posa reti elettriche e gas. Lavori anche nel Vco

Dopo l’annuncio da parte dell’assessore all’Ambiente del patto green stipulato dalla Regione, esprime soddisfazione il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.



“Grazie alla Lega e all’assessore - dice Preioni - si rinnova l’impegno di questa Amministrazione regionale nei confronti dell’Ambiente, una delle chiavi più importanti, se non la principale, per consegnare alle giovani generazioni un territorio migliore di quello odierno. Quello annunciato in queste ore - afferma Preioni - è un patto green da 4,3 miliardi di euro, la maggior parte dei quali provenienti da privati, che permetterà nei prossimi 10 anni di intervenire nelle province piemontesi per la manutenzione e posa delle reti elettriche del gas. A titolo esemplificativo, i lavori di ammodernamento già eseguiti in 49 Comuni della provincia di Torino, hanno ridotto 100.000 tonnellate di emissioni di co2 e 1.300 tonnellate di polveri sottili in 12 anni. Oltre ai benefici in termini di salute e non solo di cui potranno godere moltissimi cittadini - prosegue Preioni - gli investimenti consentiranno anche di sbloccare diversi cantieri, dando così respiro alle aziende e una spinta all’occupazione e alla crescita economica nel medio e lungo periodo. Tra le province interessate dai lavori - conclude Preioni - anche il Verbano Cusio Ossola”.