Preioni (Lega): “Due morti provocati da cinghiali sulla A26. Basta buonismi ecologisti, subito gli abbattimenti”

“Il tragico incidente avvenuto questa notte sull’autostrada A26 impone di rimettere una più efficace azione di contenimento degli animali selvatici al centro delle politiche faunistiche della Regione Piemonte". A dirlo è il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che già nelle scorse settimane aveva chiesto alla giunta di intervenire per rispondere alle accorate richieste degli agricoltori e dei piccoli allevatori alle prese con le scorribande dei lupi.

"L’incidente che ha provocato due morti nel novarese, dopo che una vettura che percorreva l’autostrada in località Ghemme ha investito due cinghiali che avevano invaso la carreggiata, dimostra quanto la proliferazione degli ungulati sia ormai fuori controllo, al punto da diventare un mortale pericolo per la sicurezza dei trasporti oltre che per l’agricoltura piemontese. Non si può permettere che accadano tragedie di questo tipo solo per assecondare l’animalismo cieco di chi nega la necessità di un sempre più urgente piano di abbattimenti selettivi”. Così in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionaleAlberto Preioni.