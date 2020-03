Preioni (Lega) – Festa del Papà, aiuti concreti alle famiglie il nostro augurio migliore

"La festa del papà è una ricorrenza celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri e, mai come oggi, è importante non solo attingere alle frasi di rito ma mettere mano a ciò che serve alle famiglie per aver garantite le risorse che l’emergenza COVID-19 sta limitando.

Per questa ragione martedì 24 marzo nella seduta del Consiglio Regionale anticipo che voteremo il voucher per le spese relative ai servizi dell'infanzia . Una boccata di ossigeno per le famiglie che la Lega ha fortemente voluto, aggiungendo uno stanziamento di 15 milioni alle voci del bilancio regionale.

Il lavoro non finisce col voto, in Gruppo Lega Salvini Piemonte vuole assicurare che il voucher venga assegnato in modo semplice a livello burocratico e rapido dell’erogazione.

E se oggi deve essere davvero una festa per i padri e le famiglie mi unisco all’appello accorato di Matteo Salvini: il Governo deve spostare la scadenza fiscale di domani. Non esiste che si mettano le mani nel portafoglio degli italiani impegnati a vivere questa grande emergenza. A tutti, padri non solo per biologia ma per responsabilità, i miei auguri e quelli della Lega: saremo al vostro fianco per garantire la dignità a tutte le famiglie piemontesi.”

Così in una nota il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.