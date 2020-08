Preioni (Lega): “Giusto rivedere gli articoli datati e inefficienti del regolamento del consiglio regionale”

Nell’apertura della seduta di martedì 4 agosto l’aula di Palazzo Lascaris ha discusso della proposta avanzata dal presidente del consiglio sulla necessità di rivedere il regolamento per garantire alla maggioranza eletta un’azione politica più incisiva e responsabile.

“Credo che il presidente non abbia bisogno di difese d’ufficio, e anzi voglio ribadire il mio apprezzamento per la sua gestione bipartisan dell’aula – ha sottolineato nel suo intervento il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni-, ma è evidente che il tema della revisione del regolamento esista. Non c’è fretta, non ci diamo una scadenza, ma anzi auspichiamo che come per altri atti si possa arrivare a un lavoro di sintesi. Resta però la necessità di una riflessione almeno su alcuni articoli ormai vecchi e non in linea con quanto avviene in altre assemblee regionali italiane. E non credo che questo sia un dato di fatto sul quale polemizzare: la necessità di un aggiornamento di un regolamento che parla a tutti, maggioranza e opposizioni, è innegabile. Come sarà necessario affrontare il tema della legge elettorale, che in Piemonte ancora non recepisce normative già in vigore a livello nazionale. Ora serve un tavolo condiviso che individui gli articoli che non funzionano, quelli troppo vecchi, quelli che impongono riti e lungaggini di una vecchia politica incomprensibili per cittadini che vivono in un Paese reale che arranca, così diverso all’Italia di 50 anni fa”.