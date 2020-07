Preioni (Lega): “Inutili le polemiche, l’ex ospedale di Premosello torna al servizio dei cittadini”

“Dopo mesi di attacchi politici e sterili polemiche -così il consigliere Alberto Preioni- , si sono finalmente conclusi i lavori al piano terra dell’ex ospedale di Premosello Chiovenda, che negli altri spazi già ospita una Rsa. Un nuovo presidio sanitario oggi immediatamente disponibile per il territorio del Vco grazie alla generosità e all’impegno di alcune aziende e imprese artigiani della zona che, insieme con i volontari, gli alpini in congedo e la protezione civile, hanno ristrutturato gratuitamente i locali. Dalla Regione Piemonte è stata poi autorizzata l’attivazione di ulteriori 10 posti per l’Rsa, come comunicato al sindaco Giuseppe Monti”

“Nonostante certe posizioni strumentali o preconcette che hanno rallentato l’iter, abbiamo portato a casa il risultato - commenta con soddisfazione il capogruppo della Lega in consiglio regionale- anche grazie alla generosità degli imprenditori e dei volontari che hanno creduto in questo progetto. Un nuovo tassello per la sanità di prossimità del Vco, sia che l’ex ospedale ospiti una nuova ala destinata alla residenzialità per gli anziani prima che diventi la casa della salute di Premosello Chiovenda”.