Preioni sulla chiusura dei distaccamenti Polstrada: "Inammissibile"

“Si tagliano i presidi di sicurezza sul territorio, e già questa è una notizia drammatica, ma che addirittura su sei presidi tre siano sul territorio Piemontese è inammissibile". Anche Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte interviene sulla paventata chiusra della Polstrada domese.

"Parliamo oltre che delle stazioni Polstrada di Borgomanero e Cevia anche di un presidio di un territorio di confine come quello di Domodossola. Crediamo sia inaccettabile che questo governo trovi ulteriori fondi per l’immigrazione ma tagli quelli destinati alle forze dell’ordine, con un criterio di cui non conosciamo la logica ma che appare peraltro più che mai discutibile. Il Presidente del Piemonte Cirio ha richiesto al Ministro dell’interno un incontro urgente, la maggioranza al governo della Regione è unita e compatta nel cercare una soluzione a questa situazione" Conclude Preioni.