Preioni sulla nuova Risonanza al San Biagio: "Questa è la sanità che vogliamo"

“La nuova strumentazione, che sostituisce quella precedente ormai obsoleta, è senz'altro un fiore all'occhiello per la nostra Sanità; non è facile di questi tempi avere apparecchiature di questo valore e tecnologia, un apparecchio di ultima generazione dal costo di 600.000 euro, che riduce del 40% il tempo dell'esame. E' questa la Sanità che vogliamo, migliori servizi per la comunità per rendere sempre più attrattivi i nostri nosocomi”. Dichiara Alberto Preioni, Capogruppo Lega Salvini Piemonte.