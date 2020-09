‘Prepararsi a ripensare il turismo per un 2021 da protagonista'

Le Camere di commercio del Piemonte, coordinate da Unioncamere Piemonte e in collaborazione con Is.Na.R.T., propongono due appuntamenti di formazione, pensati per offrire alle imprese turistiche alcuni strumenti utili ad affrontare la crisi con maggiore consapevolezza e con soluzioni efficaci e sostenibili.

I due appuntamenti sono:

24 settembre 2020 ore 10.00 – 11.30

Come usare l’accessibilità per garantire l’accoglienza per tutti e conquistare nuove quote di mercato

1 ottobre 2020 ore 10.00 – 11.30

Come attivare pratiche turistiche rispettose dell’ambiente, per ridurre i costi e diventare più attrattivi per i clienti

Al termine di ciascun webinar le imprese potranno porre domande specifiche agli esperti.

È possibile accedere al link per iscriversi direttamente dalla home page del sito camerale www.vb.camcom.it