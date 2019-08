Preparativi per il Palio degli Asini di Premosello, quest'anno le strade del tracciato saranno ricoperte di terra

Come ogni anno a ferragosto Premosello si prepara al suo tradizionale Palio degli Asini, una delle tradizioni più antiche e amate dell'Ossola. Il Palio, nato nell'immediato dopoguerra, è un evento che richiama a sé grande attenzione anche a livello turistico e dallo scorso anno può vantarsi anche del titolo di 'manifestazione di carattere storico-culturale', di cui è stato insignito dalla Regione Piemonte. Il percorso sul quale si sfideranno i dieci Cantoni rimane quello storico, ma l'edizione di quest'anno prevede un'importante novità, già resa nota dal sindaco all'indomani della riunione pubblica del Palio: le strade del centro saranno infatti ricoperte di terra. Rimarranno quindi chiuse dal 13 agosto, giorno in cui si inizierà a stendere la terra, fino al 17 agosto. La giornata del Palio sarà giovedì 15 agosto e inizierà alle 8:30 con la pescata per bambini nel Riale e, successivamente, con la messa delle 10:30. L'evento entrerà nel vivo alle 16:30 con la Sfilata dei Cantoni, a cui seguirà la Gara individuale a cronometro delle 17:15. La vera e propria corsa in linea prenderà il via alle 18, con i dieci Cantoni che si contenderanno il titolo di vincitore del Palio 2019, succedendo al Canton Clor detentore dell'edizione 2018.